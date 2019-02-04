شكرا لقرائتكم فيديو.. المعلم المعتدَى عليه في بيشة يروي تفاصيل الواقعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - بيشة

روى المعلم تركي المعاوي الذي تعرض للاعتداء من قبل ولي أمر طالب وابنيه داخل إحدى مدارس بيشة تفاصيل الواقعة، مبيناً أن ما أثير عن تعرضه للاعتداء بسبب ضربه طالباً بالصف الثالث الابتدائي غير صحيح.

وقال المعاوي خلال مداخلة مع برنامج “معالي متابعات الخليج 365”، على قناة “mbc”، إن الواقعة بدأت مع قيام شخصين ومعهما طالب من المدرسة بالدخول عليه في الفصل مع بداية الحصة الأولى ومن ثم التلفظ عليه بألفاظ نابية، لافتاً إلى أنه حاول في البداية التفاهم معهم دون جدوى ليضطر إلى إخراجهم بالقوة.

وأضاف المعلم المعاوي أنه حاول الحديث معهم بهدوء وعرض حالتهم على وكيل أو قائد المدرسة لكنهم رفضوا واعتدوا عليه بالضرب ما اضطره للدفاع عن نفسه.

وأشار إلى أن الواقعة كانت بسبب قيامه بإخراج بعض الطلاب في الصف الخامس والسادس لقيامهم ببعض المشكلات مع بداية اليوم الدراسي، ليفاجأ بعد ذلك بقيام أحد هؤلاء الطلاب بزعم الاعتداء عليه من قبله.

ونفى المعلم، ما زعمه المعتدون عليه بضرب ابنهم الطالب بالمدرسة، مؤكداً أنه لا يُدرِّس لأي من أبناء تلك الأسرة ولا تربطه بهم أية علاقة.

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