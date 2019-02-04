شكرا لقرائتكم فؤاد عبدالواحد وجمهور الرياض يغنون معاً بحفل المهرجان السعودي للخيل العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تنقل الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد على مدار ساعتين من الغناء برفقة صوت جمهور الرياض في المهرجان السعودي للجواد العربي “عبيّة” متنقلاً بين مجموعة كبيرة من أهم أغنياته، حيث شاركوه الغناء أثناء أداء أغنياته مطالبين بمجموعة منها وعلى رأسها أغنيته المنفردة “أنا أصدق” التي تخطت حاجز الأربعة ملايين مشاهدة واستماع، وسط تفاعل جميل حمل الكثير من معاني المحبة والمشاركة العفوية التي جعلت الحفل من أنجح الحفلات الغنائية التي قدمها في مدينة الرياض بالسعودية.

وأعرب فؤاد عبد الواحد متحدثاً للجمهور الحاضر من كافة شرائح المجتمع من الأطفال والكبار والعوائل والشباب، عن سعادته بنجاح حفلاته الغنائية أمام الجمهور السعودي، شاكراً حضورهم وتواجدهم، وعلى التنظيم الرائع الذي تخلل مشاركته في هذا المهرجان الذي يجمع ما بين الفن والثقافة والتاريخ والترفيه، وقال: “أشكر دعوة إدارة المهرجان على تواجدي أمام هذا الجمهور السعودي الكبير، أشكر تفاعلكم، أشكر وجودكم، وأتمنى دائماً أن أكون عند حسن ظنكم”، وأضاف: “والقادم مع الجمهور السعودي وللجمهور السعودي والخليجي والعربي أفضل وكثير”.

وأوضح فؤاد عبد الواحد أنه يستعد لمجموعة أخرى من الحفلات في مدينتي الدمام وجدة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عنهم عند موعدهما، مؤكداً حرصه على التواصل المستمر مع الجمهور السعودي في جميع المدن والمهرجانات.

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