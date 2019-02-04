شكرا لقرائتكم المركزي القطري يعترف: فقدنا ودائع بـ13 مليار ريال في 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

اعترف مصرف قطر المركزي بأن البنوك العاملة في قطر فقدت ودائع عملاء وحكومة بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال (3.51 مليارات دولار)، خلال العام الماضي 2018 مقارنة بنهاية 2017.

وأوضحت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، تراجع ودائع البنوك العاملة في قطر 810.2 مليارات ريال (222.7 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر 2018.

ومقارنة بشهر ديسمبر 2017، تراجعت ودائع البنوك العاملة في قطر، نزولاً من 823 مليار ريال قطري (226.22 مليار دولار)، وفق البيانات الرسمية.

وضغطت الحاجة إلى السيولة على ودائع البنوك العاملة في قطر، مع ارتفاع وتيرة الاقتصاد الحكومي من السوق المحلية، سواء اقتراض مباشر أو إصدار أدوات دين محلية (سندات، صكوك، أذونات).

يأتي الضغط على الودائع، بالتزامن مع ارتفاع حاجة مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر للسيولة المالية، التي تراجعت نتيجة المقاطعة العربية للدوحة؛ ما أثر على إيرادات الدوحة المالية والتسبب في أزمة اقتصادية.

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