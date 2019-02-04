واتساب ويب يمتلك ميزة طال انتظارها

: قدم تطبيق التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة على منصة “ويب” التي تُشغله على أجهزة الحاسب الآلي “سطح المكتب”. وحسب ما جاء في موقع “وايبا إنفو” المتخصص في متابعة أخبار التطبيق الشهير، فإن واتساب ويب سيكون قادرًا على تشغيل مقاطع الفيديو في النافذة الخاصة بالتطبيق. وتضمن تلك الميزة مشاهدة مقاطع الفيديو داخل نافذة الدردشة بدون فتح صفحات أو تطبيقات خارجية. وتأتي هذه الميزة كجزء من التحديث “0.3.2041 ” بالإضافة إلى عدد من التحسينات الجديدة والخصائص الداعمة للأمان في التطبيق. وأضاف التقرير أن واتساب قد قدم أخيرًا تحديثًا جديدًا لمنصة الويب، مما يتيح إمكانية استخدام ميزة “PiP” لمقاطع الفيديو المستضافة على يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام. ولتثبيت التحديث، يحتاج مستخدمو واتساب ويب إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح وإعادة تشغيل المتصفح..، وذلك لتفعيل الميزة الجديدة لتطبيق التراسل الفوري. يذكر أن واتساب كان قدم تلك الميزة خلال الأيام القليلة الماضية لمستخدمي منصته على iOS وأندرويد، وذلك ضمن مجموعة من التعديلات والتطويرات التي يحاول واتساب إجراءها مؤخرًا.



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