: أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء عبر برنامج (طاقات)، لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة نجران، بالمسميات التالية (‎مدربة قيادة، وموظفة استقبال، و‎فني دعم تقنية المعلومات..، ومدير عام)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: 1- مدربة قيادة (عدد 13 وظيفة – للنساء فقط): – شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + ضرورة وجود رخصة قيادة. 2- موظفة استقبال (وظيفة واحدة – للنساء فقط): – التعليم الفني العالي أو ما يعادله تخصص العلوم الإدارية (السكرتارية والأعمال المكتبية). 3- ‎فني دعم تقنية المعلومات (وظيفة واحدة – للجنسين): – دبلوم فني أو ما يعادله في تخصص الحاسب وتقنية المعلومات. 4- ‎مدير عام (وظيفة واحدة – للنساء): – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص العلوم الإدارية (إدارة أعمال). – خبرة لا تقل عن 4 سنوات. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1440/05/28هـ. طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: 1- مدرب قيادة (عدد 13 وظيفة): (اضغط هنا). 2- موظفة استقبال (وظيفة واحدة): (اضغط هنا). 3- ‎فني دعم تقنية المعلومات (وظيفة واحدة – للجنسين- بنجران): (اضغط هنا). 4- ‎مدير عام (وظيفة واحدة – للنساء): (اضغط هنا).



كانت هذه تفاصيل خبر شركة تطوير تعلن توفر وظائف للجنسين بعدة تخصصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.