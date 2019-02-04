وظائف لحملة الثانوية والبكالوريوس بمستشفى الملك فيصل التخصصي

: أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها ولحملة البكالوريوس للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (فني تصوير وثائق ثاني، مشرف قسم خدمات الطعام..، وأخصائي مختبر، وكاتب جناح)، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه. الوظائف: 1- فني تصوير وثائق ثاني (مركز الوثائق). 2- مشرف قسم خدمات الطعام (خدمات الطعام للمرضى). 3- أخصائي مختبر (الأحياء الدقيقة). 4- كاتب جناح (جراحة اليوم الواحد). طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: 1- فني تصوير وثائق ثاني (مركز الوثائق): اضغط (هنا). 2- مشرف قسم خدمات الطعام (خدمات الطعام للمرضى): (اضغط هنا). 3- أخصائي مختبر (الأحياء الدقيقة): (اضغط هنا). 4- كاتب جناح (جراحة اليوم الواحد): (اضغط هنا).



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