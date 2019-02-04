“المرور”: النزول أو ركوب السيارة أثناء سير المركبات “مخالفة”

: نوَّهت الإدارة العامة للمرور إلى أن النزول أو ركوب المركبة أثناء سير المركبات يُعد مخالفة مرورية. يشار إلى أن المرور حدّد غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال..، ولا تزيد على 2000 ريال لعدد من المخالفات ضمن جدول المخالفات الجديد الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر من العام الماضي، وكان من بينها النزول أو الركوب أثناء سير المركبات.



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