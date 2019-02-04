مغردون يتداولون مقطع فيديو لسائق يعتدي على أطفال بحافلة مدرسية

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو، يوثِّق اعتداء سائق حافلة على أطفال بضربهم ورشقهم بالحجارة، وسط أصوات صياح واستغاثة من الأطفال الذين بدا، بحسب الفيديو، أنهم يتعرضون لعنف من قبل السائق.

وقد بيّن بعض النشطاء على مواقع التواصل، أن الواقعة تم التقاطها في وسط أحياء مدينه أبها بمنطقة عسير؛ فيما يُعتقد أن السائق يحمل جنسيه عربية «سوداني».

وطالب عدد من المعلقين بضرورة محاسبة السائق على تصرفه، وخاصة إن كان الأطفال الذين تقلهم الحافلة هم أطفال روضة.

وقد تواصلت «عاجل» مع متحدث الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير محمد الفيفي، الذي أوضح أنه لم يصل للإدارة ما يفيد بتفاصيل الواقعة الموجودة بالفيديو أو أنها حدثت في أبها.