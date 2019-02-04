بالفيديو.. رسائل مؤثِّرة من المشاركين بمهرجان «عبية» لأبطال الحدّ الجنوبي

حرص المشاركون والمشاركات في فعاليات المهرجان السعودي للجواد العربي (عبية) في درة الرياض، على توجيه رسائل وطنية مؤثرة لأبطال الحد الجنوبي.

وتنوعت رسائل المشاركين التي سجلوها على عربة اللاف، بين عبارات الدعاء والتي كان من بينها: «الله معكم يا أبطال»، «قواكم الله»، «الله يحفظكم فوق كل أرض وتحت أي سماء».

كما حملت رسائل المواطنين التي كتبوها للجنود كلمات حماسية منها: «دام عزك يا وطن»، «عاش الفرسان»، مشيرين إلى الدور الذي يقوم به جنود القوات المسلحة المرابطون للدفاع عن الوطن.

وحرص المواطنون الذين حضروا المهرجان أيضًا، على إشراك أبنائهم في كتابة الرسائل الوطنية لأبطال الحد الجنوبي لتربية الأبناء عمليًا على قيم الانتماء وحماية الأرض والعرض، فضلًا عن التقاط الصور التذكارية للأبناء بجوار العربة العسكرية أثناء مشاركتهم بفعاليات المهرجان.

بدورها، وجَّهت وزارة الحرس الوطني الشكر للمشاركين والمشاركات في المهرجان السعودي للجواد العربي «عبية» على مشاعرهم الصادقة تجاه أبطال الحد الجنوبي، وما خطته أناملهم من رسائل وطنية، ووعدت بنقل تلك الرسائل إلى الأبطال المرابطين في الحد الجنوبي قريبًا.

يُذكر أن أبطال الحد الجنوبي يقومون بأدوار بطولية في حماية أمن المملكة وحدودها، الأمر الذي يقابل بالإشادة من الجميع؛ حيث أشاد النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في وقت سابق، بالعمل البطولي الذي يقوم به الجنود البواسل بمختلف القوات المسلحة في ميدان العز والشرف دفاعًا عن حياض هذا الوطن الغالي.

وثمَّن النائب العام دور الأبطال، خلال زيارته عددًا من مصابي القوات المسلحة المشاركين في العمليات العسكرية بالحد الجنوبي، الذين كانوا يتلقون العلاج في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وأشاد النائب العام بدورهم في المحافظة على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القائد الأعلى للقوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، ومؤكدا أن ما يلقاه جميع القطاعات العسكرية من اهتمام ودعم غير محدود من القيادة الرشيدة كان له الأثر الإيجابي لما تحقق من جهازية ومستوى عالٍ متقدم، مكنها من القيام بواجباتها المنوطة بها.