شكرا لقرائتكم خبر عن راكبة تجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً في بيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (بيشة) @saysf9854

شهد مطار بيشة أمس الأول (السبت)، هبوطا اضطراريا لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية ، أثناء رحلتها من الرياض إلى جازان، لإسعاف راكبة تعرضت لضيق في التنفس.

وأكدت مصادر لـ«الخليج 365»، هبوط الطائرة إضطراريا في مطار بيشة، بعد محاولة إسعاف راكبة في الجو، بعد استهلاك إسطوانة الأكسجين، ما دفع الكابتن للهبوط في بيشة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إنزال الركاب في مطار بيشة الساعة الخامسة مساء السبت، وتم إغلاق الطائرة للتأكد من توفر أدوات السلامة، مبينة أن تم تصعيد الركاب على رحلة أخرى إلى جازان بعد 8 ساعات.