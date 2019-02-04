شكرا لقرائتكم خبر عن 72 جهة تتنافس على استقطاب 8000 طالب من جامعة الملك عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة)

أطلق مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أمس (الأحد)، فعاليات اليوم الهندسي والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه كلية الهندسة بالجامعة، بمشاركة 72 شركة وجهة عمل، يمثلون قطاعات وهيئات ومؤسسات بأجنحة ومكاتب للمقابلات الشخصية، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، بحضور عدد من القيادات والمستثمرين ورواد الأعمال.

وقال مدير الجامعة: إن «اليوم الهندسي» فكرة رائدة، استمر تنفيذها بكلية الهندسة لتصل إلى العام الـ12 في نسختها الحالية، بغية تقوية علاقة كلية الهندسة مع رواد الصناعة في المملكة.

ومن جهته، أوضح عميد كلية الهندسة الدكتور محمد رضا كابلي، أن طلاب وطالبات الكلية بذلوا جهدًا كبيرًا في التخطيط وتنفيذ هذه الفعالية، من خلال جمعهم أرباب الأعمال والصناعة والتوظيف ليختاروا من طلاب وطالبات الجامعة، وليعرض عليهم المختصون ما يعينهم على إثراء سيرتهم الذاتية ومهاراتهم، وتوجهات سوق العمل في ظل رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن التطوير المستمر لدى الطلاب والطالبات لا يقف عن حد معين، ففي العام الماضي سجلت فعالية «اليوم الهندسي» مشاركة 60 شركة وجهة، ليرتفع العدد هذا العام إلى 72 جهة توفر كلها وظائف هندسية، إضافة إلى وظائف في تخصصات غير هندسية، رغبة منهم في استثمار فرص الالتقاء في هذه الفعالية وتنظيمها المميز على مدى الـ12 عامًا الماضية، متوقعًا أن يصل عدد المشاركين والمستفيدين إلى 8000 طالب وخريج في تخصصات هندسية وغير هندسية.

من جهة أخرى، تطلق جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية خلال الفترة من 6-8 جمادى الآخرة القادم فعاليات مؤتمر «تمكين المرأة السعودية.. آفاق وتحديات في ضوء رؤية المملكة 2030» بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.