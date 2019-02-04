«السعودية»: انتقال العمليات التشغيلية إلى مطار المؤسس الجديد العام الجاري

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة) كشف المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، أن عام 2019 سيشهد إتمام انتقال العمليات التشغيلية إلى الصالات الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وهو ما يتطلب الجاهزية التامة في مجموعة المؤسسة لإنجاز الانتقال بسلاسة، واستثمار الإمكانات المتقدمة في المطار الجديد في تطوير الخدمات والمنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية، مشدداً على أهمية إتمام برنامج التحول الرقمي في كافة قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها بعد أن تم إنجاز الكثير من هذا البرنامج خلال العام الماضي، واستكمال برنامج (TOP5) الإستراتيجي الذي بدأ تنفيذه بشكل تدرجي على رحلات «السعودية» إلى بعض الوجهات الأوروبية ليشمل باقي الوجهات الدولية خلال العام الحالي. جاء ذلك، خلال اجتماع اللقاء السابع لبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ومجموعة شركاتها الأسبوع الماضي، بحضور الرؤساء التنفيذيين للشركات والوحدات الإستراتيجية الناشئة عن التخصيص وقيادات قطاعات الخطوط السعودية، وتخلل اللقاء ورشة عمل مكثفة تضمنت استعراضاً لما تم إنجازه من مبادرات برنامج التحول خلال العام الماضي، وتحديد الأولويات والمبادرات التي سيتم إنجازها خلال عام 2019.

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، أن عام 2019 سيشهد إتمام انتقال العمليات التشغيلية إلى الصالات الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وهو ما يتطلب الجاهزية التامة في مجموعة المؤسسة لإنجاز الانتقال بسلاسة، واستثمار الإمكانات المتقدمة في المطار الجديد في تطوير الخدمات والمنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية، مشدداً على أهمية إتمام برنامج التحول الرقمي في كافة قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها بعد أن تم إنجاز الكثير من هذا البرنامج خلال العام الماضي، واستكمال برنامج (TOP5) الإستراتيجي الذي بدأ تنفيذه بشكل تدرجي على رحلات «السعودية» إلى بعض الوجهات الأوروبية ليشمل باقي الوجهات الدولية خلال العام الحالي. جاء ذلك، خلال اجتماع اللقاء السابع لبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ومجموعة شركاتها الأسبوع الماضي، بحضور الرؤساء التنفيذيين للشركات والوحدات الإستراتيجية الناشئة عن التخصيص وقيادات قطاعات الخطوط السعودية، وتخلل اللقاء ورشة عمل مكثفة تضمنت استعراضاً لما تم إنجازه من مبادرات برنامج التحول خلال العام الماضي، وتحديد الأولويات والمبادرات التي سيتم إنجازها خلال عام 2019.

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