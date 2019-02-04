شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: مسحنا 13 كم في الشعيبة بحثاً عن التسرب النفطي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

مسحت فرق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نحو 13 كيلومتراً لشاطئ الشعيبة عقب حادثة التسرب النفطي الذي رصد الخميس الماضي، لتحديد المناطق المتأثرة من جراء التلوث، وأظهرت النتائج تأثر الشاطئ الرملي بالزيت بطول 1400 متر وعرض متفاوت يراوح بين (30 سم و50 سم) وبعمق يراوح بين (0.5 سم و5 سم)، وما زالت المتابعة الميدانية مستمرة لمراقبة الموقع.

وكانت الفرق باشرت أعمالها الميدانية والتنسيقية مع الجهات المعنية، وفق الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى، واتخذت الإجراءات المعنية للتعرف على مصدر التلوث، من خلال الوقوف على المصادر المحتملة، مثل مراسي الوسائط البحرية للتحقق من تطبيقها الإجراءات الوقائية لمنع التلوث البحري، كما تم طلب سجل الوسائط البحرية التي أبحرت خلال الـ72 ساعة الماضية لمنطقة الشعيبة.