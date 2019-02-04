شكرا لقرائتكم خبر عن «سياحة جدة»: رصد 22 مخالفة وإغلاق 3 منشآت في 5 أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رصدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة جدة، 22 مخالفة للأنشطة السياحية كافة، وأغلقت 3 منشآت لعدم إصدار التراخيص النظامية، فيما ألغت ترخيصين لوكالتي سفر وسياحة، خلال الفترة من 21 إلى 25 من جمادى الأولى الجاري.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، أن الهيئة وخلال الفترة نفسها أصدرت 15 ترخيصاً، منها 4 لوحدات سكنية مفروشة، و3 لوكالات سفر وسياحة، و2 لمنظمي رحلات سياحية.

وأشار العمري إلى أن فرع هيئة العامة للسياحة بجدة استقبل 30 شكوى تم حلها حسب النظام، كما نفذ 12 زيارة رقابية للفنادق، مؤكداً استمرار الأعمال الرقابية اليومية، بما فيها أعمال التصنيف والترخيص لجميع الأنشطة بمحافظة جدة.