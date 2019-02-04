شكرا لقرائتكم خبر عن الجموم: إحالة 4 كسروا سور مشروع لـ «الثروة المعدنية» للنيابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 مواطنين قاموا بتكسير سور حديدي لمشروع يختص بالثروة المعدنية في محافظة الجموم. ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 مواطنين قاموا بتكسير سور حديدي لمشروع يختص بالثروة المعدنية في محافظة الجموم. وأوضحت إمارة مكة عبر تغريدة لها في حسابها بـ«تويتر»، أمس (الأحد)، أنه تمت إحالة المقبوض عليهم للنيابة العامة.



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