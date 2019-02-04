شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ رئيس سريلانكا بذكرى اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ميثريبالا سيريسنا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ميثريبالا سيريسنا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس سيريسنا، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.



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