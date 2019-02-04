شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية تهنئة لـ «سيريسنا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ميثريبالا سيريسنا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس سيريسنا، ولحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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