هل تحفظ مستشفيات جدة الكلمة «السرية» لوزير الصحة ؟!

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جدة - خالد شويل - حسين هزازي (جدة) h- ينتظر موظفو المستشفيات الحكومية في جدة اليوم عند الحادية عشرة صباحاً، «مقطعاً سرياً» لوزير الصحة توفيق الربيعة، من خلال عرض مرئي. وشددت المستشفيات على منسوبيها أن يكون ذلك بسرية تامة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365»، إن مديري المستشفيات تلقوا توجيهاً بتجهيز مواقع لاستيعاب موظفيها، لاستقبال «بث مباشر» لكلمة من وزير الصحة. وتضمن التوجيه للمستشفيات تحديد قاعات لتجمع الموظفين، وتجهيز أدوات العرض المرئي، والتأكد من الصوت والصورة، وتجهيز زاوية لتحضير الشاي والقهوة و«السناكس».

ينتظر موظفو المستشفيات الحكومية في جدة اليوم عند الحادية عشرة صباحاً، «مقطعاً سرياً» لوزير الصحة توفيق الربيعة، من خلال عرض مرئي. وشددت المستشفيات على منسوبيها أن يكون ذلك بسرية تامة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365»، إن مديري المستشفيات تلقوا توجيهاً بتجهيز مواقع لاستيعاب موظفيها، لاستقبال «بث مباشر» لكلمة من وزير الصحة. وتضمن التوجيه للمستشفيات تحديد قاعات لتجمع الموظفين، وتجهيز أدوات العرض المرئي، والتأكد من الصوت والصورة، وتجهيز زاوية لتحضير الشاي والقهوة و«السناكس».

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