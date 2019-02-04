290 مشرفا ومنسقا يبحثون الاتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)@_aalghamdi يستعرض 200 مشرف ومشرفة و90 منسقا ومنسقة يمثلون إدارات التعليم، دراسات الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات «TIMSS»، خلال أعمال الورشة المتخصصة التي يدشن فعالياتها اليوم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بقاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض. يستعرض 200 مشرف ومشرفة و90 منسقا ومنسقة يمثلون إدارات التعليم، دراسات الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات «TIMSS»، خلال أعمال الورشة المتخصصة التي يدشن فعالياتها اليوم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بقاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض. وستناقش الورشة دراسات الاتجاهات الدولية في العلوم والرياضيات #TIMSS_KSA 2019 على مدى يومين تشمل 7 جلسات متخصصة في اختبارات timss. ويتضمن برنامج اليوم الأول 3 جلسات، تتناول عملية الاستلام والتسليم والدليل النفسي للاختبارات الدولية وحلقة نقاش مفتوح، فيما سيتضمن برنامج اليوم الثاني 4 جلسات تشمل أهمية الاختبارات الدولية ونبذة حول اختبار timss ومحتوى الرياضيات في اختبار timss ومحتوى العلوم في اختبار timss



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