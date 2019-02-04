شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: تشييع جثمان «الطفل المنحور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلطان الميموني (المدينة المنورة)

شيع آلاف المصلين بالمسجد النبوي الشريف عقب صلاة الظهر أمس (الأحد)، جنازة الطفل المنحور زكريا بدر علي الجابر (7 أعوام) حيث دفن في مقبرة البقيع.

وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365" عن كيفية تنفيذ الجريمة المروعة، لقي الطفل مصرعه نحراً على يد أحد الجناة بقطعة زجاج كسرها الجاني من مجسم جمالي صغير موجود بالمقهى وسط استغراب عامل بالمقهى لما فعله الجاني، الذي تعهد له بدفع قيمتها بعد أن سأله عنها وأخبره أنها بـ180 ريالاً، ليغادر العامل وينهض الجاني على الفور ويحمل الطفل إلى غرفة داخل المقهى وسط صراخه الذي نبه رواد المقهى ليستطلعوا الأمر، ولكن الجاني كان سريعاً في تنفيذ جريمته النكراء بنحر الطفل، ومن ثم قام بحمله إلى خارج المقهى وقام بالإجهاز عليه ولم يتركه إلا جثة هامدة رغم توسل والدته له ومحاولة من كان متواجداً في الموقع عن ثنيه.

هذا وما زالت التحقيقات مستمرة من قبل النيابة العامة لفك لغز هذه الجريمة المروعة التي هزت المدينة المنورة ومعرفة أسبابها ودوافعها.

يذكر أن الطفل زكريا لقي مصرعه مساء الأربعاء الماضي نحراً في مقهى بالمدينة المنورة على يد أحد الجناة.