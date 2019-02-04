سعود بن نايف يؤكد على نشر ثقافة حفظ النعمة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالجهود التي تبذلها الجمعية الخيرية للطعام في سبيل الحفاظ على النعمة، ومحاربة الهدر، ونشر ثقافة حفظ النعمة من خلال تنويع الأساليب المستخدمة في نشر الوعي، مؤكدا أهمية تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، من خلال منهجية عمل متكاملة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للطعام عبداللطيف بن عبدالله الراجحي، وأعضاء مجلس الإدارة بمناسبة صدور قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية وتسيير أعمالها.
وشهد اللقاء حضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ورئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالدمام نايف بن حميد السفياني.
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