نائب أمير جازان يؤكد دعم الباحثين عن الوظائف

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان) أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أهمية دعم المواطنين الباحثين عن الوظائف في المنطقة من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات المنطقة. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالمنطقة المهندس مروان بن هاشم العطاس. وتسلم نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء تقريرا مفصلا عن برامج الصندوق وأعداد من تم توظيفهم والمستفيدين من دورات التأهيل والإرشاد المهني للعام الماضي 2018، كما اطلع سموه على سير عمل الصندوق وبرامج دعم التدريب ودعم التوظيف في القطاع الخاص، وحزمة البرامج الجديدة التي أطلقها «هدف» مع مطلع عام الحالي 2019، سعيا لرفع مستوى التنافسية بين الباحثين والباحثات عن عمل من خلال برامج التأهيل والتدريب والتوظيف للباحثين عن عمل. وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بما استمع إليه، وما يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية من خدمات للمستفيدين.

أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أهمية دعم المواطنين الباحثين عن الوظائف في المنطقة من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات المنطقة. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بالمنطقة المهندس مروان بن هاشم العطاس. وتسلم نائب أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء تقريرا مفصلا عن برامج الصندوق وأعداد من تم توظيفهم والمستفيدين من دورات التأهيل والإرشاد المهني للعام الماضي 2018، كما اطلع سموه على سير عمل الصندوق وبرامج دعم التدريب ودعم التوظيف في القطاع الخاص، وحزمة البرامج الجديدة التي أطلقها «هدف» مع مطلع عام الحالي 2019، سعيا لرفع مستوى التنافسية بين الباحثين والباحثات عن عمل من خلال برامج التأهيل والتدريب والتوظيف للباحثين عن عمل. وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بما استمع إليه، وما يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية من خدمات للمستفيدين.

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