شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن عبدالرحمن يفتتح أسبوع المهنة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)افتتح نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، فعاليات أسبوع المهنة والخريج والمعرض والملتقى المصاحب له الذي تقيمه جامعة الملك سعود خلال الفترة من 28/5 إلى 2/6/1440هـ في بهو الجامعة بالدرعية للطلاب، وبهو المدينة الجامعية للطالبات.
من جهته، أكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أن أهمّ أدوارِ الجامعةِ وَأَنْفَعُها للطُّلابِ وأصحابِ الأعمالِ والمجتمعِ يكمن في توفير حلقةِ الوصلِ بينَ الخريجين وقطاع الأعمال، بِما يُسْهمُ فيَ تعريفِ طلابنا الذينَ هُمْ على وشكِ الانضمامِ إلى سوقِ العملِ باحتياجاتِ هذه السوق وَمِاُ تقدمه مِنْ فُرصٍ وتحدياتْ، وَبِماُ يسهمُ في المقابلِ في تعريفِ قطاعِ الأعمالِ بطلابِ الجامعةِ وتخصصاتهم ومؤهلاتهم، وهو حراك مهم يسبق توفيرِ فرصِ العمل الممكنة لطلابنا وتمكينهم من اختيار مرشحينَ أكفاءَ لوظائفِ قطاع الأعمالْ.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن عبدالرحمن يفتتح أسبوع المهنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.