شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن عبدالرحمن يفتتح أسبوع المهنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

افتتح نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، فعاليات أسبوع المهنة والخريج والمعرض والملتقى المصاحب له الذي تقيمه جامعة الملك سعود خلال الفترة من 28/‏5 إلى 2/‏6/‏1440هـ في بهو الجامعة بالدرعية للطلاب، وبهو المدينة الجامعية للطالبات.

من جهته، أكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أن أهمّ أدوارِ الجامعةِ وَأَنْفَعُها للطُّلابِ وأصحابِ الأعمالِ والمجتمعِ يكمن في توفير حلقةِ الوصلِ بينَ الخريجين وقطاع الأعمال، بِما يُسْهمُ فيَ تعريفِ طلابنا الذينَ هُمْ على وشكِ الانضمامِ إلى سوقِ العملِ باحتياجاتِ هذه السوق وَمِاُ تقدمه مِنْ فُرصٍ وتحدياتْ، وَبِماُ يسهمُ في المقابلِ في تعريفِ قطاعِ الأعمالِ بطلابِ الجامعةِ وتخصصاتهم ومؤهلاتهم، وهو حراك مهم يسبق توفيرِ فرصِ العمل الممكنة لطلابنا وتمكينهم من اختيار مرشحينَ أكفاءَ لوظائفِ قطاع الأعمالْ.