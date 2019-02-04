شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك خالد: الإعلان عن وظائف الإعادة الشاغرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أعلنت جامعة الملك خالد عن توافر عدد من وظائف الإعادة الشاغرة للمواطنين والمواطنات، وذلك بكلية العلوم الإنسانية بأبها، وكليات المجتمع في أبها وخميس مشيط ومحايل عسير ورجال ألمع في أقسام الإعلام والاتصال والمقررات العامة. وسيتم استقبال الطلبات ابتداء من يوم الأحد 5 جمادى الآخرة إلى يوم السبت 11 جمادى الآخرة، وذلك من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية عبر موقع الجامعة الإلكتروني. وتشترط الجامعة على المتقدمين للوظائف: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن لا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة من حديثي التخرج، وأن لا يكون مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات، علماً بأن فترة التخرج المسموح بها للتقديم هي من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1434/‏1435هـ إلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1439/‏1440هـ، وأن تكون شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها في نفس التخصص (إرفاق معادلة المؤهلات من وزارة التعليم لخريجي الجامعات غير أعلنت جامعة الملك خالد عن توافر عدد من وظائف الإعادة الشاغرة للمواطنين والمواطنات، وذلك بكلية العلوم الإنسانية بأبها، وكليات المجتمع في أبها وخميس مشيط ومحايل عسير ورجال ألمع في أقسام الإعلام والاتصال والمقررات العامة. وسيتم استقبال الطلبات ابتداء من يوم الأحد 5 جمادى الآخرة إلى يوم السبت 11 جمادى الآخرة، وذلك من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية عبر موقع الجامعة الإلكتروني. وتشترط الجامعة على المتقدمين للوظائف: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن لا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما، وأن يكون المتقدم أو المتقدمة من حديثي التخرج، وأن لا يكون مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات، علماً بأن فترة التخرج المسموح بها للتقديم هي من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1434/‏1435هـ إلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1439/‏1440هـ، وأن تكون شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها في نفس التخصص (إرفاق معادلة المؤهلات من وزارة التعليم لخريجي الجامعات غير السعودية )، وأن تكون الدراسة بالانتظام، وأن لا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدا، والحصول على درجة (60) في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى، ودخول المقابلة الشخصية، واختبار التخصص المعد من الأقسام الأكاديمية، والحصول على الدرجة المطلوبة في اختبارات اللغة الإنجليزية للمتقدمين على وظائف اللغة الإنجليزية. ولمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على موقع الجامعة الرسمي. من جهة أخرى، ينظم قسم علوم المختبرات الإكلينيكية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد في أبها، بالتعاون مع النادي الطلابي في الكلية، اليوم (الإثنين) فعاليات توعوية بأمراض السرطان وسبل الوقاية منها، وذلك في مبنى المدرجات المركزية بالمدينة الجامعية بأبها. وأوضح رئيس قسم علوم المختبرات الإكلينيكية الدكتور ماجد سعد آل فايع، أن القسم ينظم هذه الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الذي يقام في الـ4 من شهر فبراير سنويا، وتتضمن معرضاً مصاحباً، يشارك فيه عدد من الجهات الصحية من القطاعين العام والخاص. كما سينظم قسم علوم المختبرات الإكلينيكية الفعالية ذاتها، بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بأحد المجمعات التجارية بأبها السبت القادم، وذلك بهدف تحقيق رسالة الجامعة المتمثلة في توفير بيئة أكاديمية جاذبة للتعليم والتعلم والبحث العلمي والإسهام المجتمعي بالتوظيف الأمثل لمواردها.



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