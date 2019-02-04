شكرا لقرائتكم خبر عن موجة باردة تجتاح المناطق.. الأدنى في حائل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تتأثر المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، اليوم (الإثنين) بموجة باردة، وفق ما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي أشارت إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في مكة المكرمة 33 درجة مئوية، المدينة المنورة 26، الدمام والرياض والأحساء وأبها 20، تبوك 22، حائل 17، جازان 31، الطائف 21، وجدة 30.

وبينت أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف. وبينت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/‏ساعة، وفي الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/‏ساعة.