شكرا لقرائتكم خبر عن توعية منسوبي شرطة مكة بأضرار المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد العصيمي، أمس، المعرض التوعوي لأضرار المخدرات لتوعية ضباط وأفراد وموظفي ومنسوبي شرطة العاصمة المقدسة، بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة المقدم عادل الغامدي، بمقر شرطة العاصمة المقدسة. واستمع اللواء العصيمي إلى شرح من مدير إدارة الشؤون الوقائية بإدارة مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة فريد الميمان، عما يحتويه المعرض من لوحات توعوية وأفلام وقائية ومطويات تعريفية، حيث بلغت إنجازات الإدارة خلال العام الحالي 16 معرضا توعويا، و 128 محاضرة.



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