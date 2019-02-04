شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف مناهل تصريف الأمطار بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
من جانبها، حذرت الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة القطيف من فتح أغطية المناهل لتصريف مياه الأمطار في خطوط الصرف الصحي، لخطرها الكبير على المجتمع، وذكرت أنه جراء فتح الأغطية قد يقع بعض المواطنين المشاة في هذه المناهل بالخطأ، لا سيما النساء والأطفال، علاوة على أن السيارات أيضا معرضة للوقوع فيها وإحداث أعطال وتلفيات تتسبب في تحميل المواطن مصروفات إضافية ترهق ميزانيته المالية، مشيرة إلى حدوث تلفيات في محطات الصرف الصحي نتيجة الكميات الهائلة من مياه الأمطار، التي لا تتحملها تلك المحطات، لا سيما أن هذه المياه تكون مصحوبة بالرمال والأحجار.
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