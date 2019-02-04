شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يوجه بإعداد إستراتيجية لتطوير اتحاد وكالات أنباء «التعاون الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

وجه وزير الإعلام رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، تركي الشبانة، بالعمل على إعداد إستراتيجية لتطوير اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي وتحقيق أهدافه والنهوض بعمله؛ ليكون في مستوى التحديات التي تواجه العالم الإسلامي.

جاء ذلك، خلال استقباله في مكتبه بالرياض أمس مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي عيسى خيرة روبله.

واطلع وزير الإعلام خلال الاستقبال على أنشطة وبرامج الاتحاد بعد إقرار الجمعية العامة لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية تحويل مسمى الوكالة إلى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.