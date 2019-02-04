شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار «السبت» بالدمام تسجل أعلى كمية هطول والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الأمطار التي هطلت على مدينة الدمام أعلى كمية هطول أمطار بمعدل (03.80ملم)، بينما سجلت محافظة بقيق ورماح أقل كمية بمعدل (0.20 ملم) خلال الأمطار، التي شهدتها الشرقية من الساعة الـ9 صباح أمس الأول السبت إلى الساعة 9 من صباح أمس الأحد، بحسب ما نشرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وكانت المنطقة الشرقية قد شهدت خلال ساعات الصباح الأولى مساء أول من أمس، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، شملت الدمام، والخبر، وبقيق، والظهران، والقطيف، والأجزاء المجاورة، مما تسبب في تجمع للمياه في العديد من الشوارع، في حين تواجدت معدات رفع المياه منذ وقت مبكر في المناطق المتوقع تجمع المياه فيها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نشرت تنبيها متقدما بهطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وتشمل عدة محافظات، واستمرار لهطول الأمطار الرعدية على أنحاء المنطقة، وتبدأ الحالة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني: لم يرد أي بلاغ بشأن الحالة المطرية، التي شهدتها المنطقة الشرقية، وأضاف إن هناك خطة معدة من قبل مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وكل الإدارات والمراكز بالمنطقة استعداداً لمثل هذه الحالات المطرية، التي تردنا تنبيهاتها من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وبناء على ما يرد، فإن مديرية الدفاع المدني تصدر رسائلها التحذيرية والتوعية في التعامل مع مثل هذه الحالات من خلالها القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي ورفع الاستعداد والتهيؤ لدى العاملين في الميدان لمباشرة أعمالهم.