شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: «المنجزون» رفعوا علم المملكة والان نبدء بالتفاصيل

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، المنجزين من المملكة، والذين تم تكريمهم من مجلس أمناء المنجزين العرب والمؤتمر الدولي الثالث للمنجزين العرب، والذي عقد مؤخرا تحت عنوان: «الإنجاز والإبداع والتميز» بجمهورية مصر الشقيقة.

وأكد سموه خلال استقباله المنجزين في مكتبه بديوان الإمارة، أن الجوائز التي حصلوا عليها تعد إنجازا لهم ولوطهنم رفعوا من خلاله علم المملكة في هذا الملتقى العربي الأخوي، متمنيا لهم التوفيق.

وقد جاء اختيار المنجزين المتميزين ثقافيا وأدبيا واجتماعيا ورياضيا كنتيجة لرصد مجلس أمناء مؤسسة المنجزين العرب والمؤتمر الدولي الثالث للحراك الإنساني، والأعمال الحثيثة التي قام بها المنجزون بكل تفان وإخلاص مستحق لهذه الجوائز.

والمنجزون من المملكة الذين تم تكريمهم هم:

١- د/ صالح السحيباني الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

٢- طلال الرشيد «جائزة الإنجاز والتميز في مجال المسئولية المجتمعية».

٣- د/ عبدالعزيز الخالد «جائزة المنجزين العرب في مجال الرياضة».

٤- عبدالرزاق التركي «جائزة الإبداع والتميز».

٥- د/ راشد آل زومة «جائزة المنجزين العرب في مجال المسئولية المجتمعية».

٦- المقدم/ سعد عاتق الأكلبي «درع الإنجاز للمنجزين العرب».

٧- د/ واصف كابلي «سفير النوايا الحسنة».

٧- سامية داود البخاري «جائزة المنجزين العرب في مجال المسئولية المجتمعية».

٨- محمد الغمري «جائزة التميز في مجال الإبداع والابتكار».

٩- مفرح العسيري «جائزة المنجزين العرب في مجال المسئولية المجتمعية».

١٠- البطل/ حسام محنشي «جائزة صناع الإنجاز».

١١- د/ عبدالله الجفالي «جائزة المنجزين العرب في مجال المسئولية المجتمعية».

١٢- أحمد محنشي «جائزة المنجزين العرب في المسئولية المجتمعية».

١٣- سعاد العسيري «جائزة التميز في الإعلام».

١٤- عائشة السيد «جائزة المنجزين العرب في الإبداع والتميز».

١٥- رجاء القرني «جائزة التميز في الإعلام التنموي».

١٦- د/ يعن الله الغامدي «جائزة المنجزين العرب في المسئولية المجتمعية».

١٧- أيمن الغامدي «سفير النوايا الحسنة لثقافة الصورة الصامتة للعام 2018 رسام كاريكاتير مدرب معتمد في معهد ثقف».

١٨- أمل العامري «جائزة التميز في ريادة الأعمال».