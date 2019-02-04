شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليون يستفيدون صحيا من مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل
ففي إحصائيات للمستشفيات اليمنية المذكورة والمدعومة من المركز والصادرة خلال العام 2018م بلغ عدد المرضى الذين راجعوا هيئة مستشفى الجمهورية بعدن 946.644 مراجعا، ومراجعي هيئة مستشفى الثورة بتعز 244.434 مراجعا، وتعاملت هيئة مستشفى سيئون العام مع 269.639 حالة، وراجع مستشفى الجوف العام 237.117 مريضا، فيما بلغ عدد المستفيدين من هيئة مستشفى مأرب العام 182.198 شخصا، وراجع مستشفى كرى العام في مأرب 240.850 مريضا.
وقدم مستشفى 26 سبتمبر العام العلاج والاستشارة إلى 225.074 مراجعا. وبتفصيل مجمل بلغ عدد المستفيدين في قسم الطوارئ في المستشفيات اليمنية المذكورة 248.633 شخصا، وعدد المترددين على العيادات الخارجية 360.784 مريضا، وعدد المنومين في أقسام التنويم 51.450 مريضا، ومجموع العمليات الجراحية المنفذة 40.138 عملية.
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