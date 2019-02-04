شكرا لقرائتكم خبر عن 45 طالبة يشاركن في مؤتمر علمي الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن من أهداف هذا المؤتمر الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمشاركة ٢١ إدارة تعليمية بمختلف مناطق المملكة العمل على تنمية مهارات البحث العلمي وإعداد أوراق العمل لدى الطالبات كذلك العمل على تنمية مهارات عرض البحوث العلمية وأوراق العمل في المؤتمرات لدى الطالبات، كذلك تنمية مهارات تنظيم المؤتمرات لدى الطالبات وإثراء الجانبين المعرفي والمهاري لدى الطالبات في الموضوع المحدد للمؤتمر وإعداد الطالبات للتفاعل التربوي والاجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.
وأشار الباحص إلى أن الفئة المستفيدة منه طالبات التعليم العام في المراحل الثلاث الثانوية والمتوسطة والصفوف العليا في المرحلة الابتدائية في جميع إدارات التعليم بمن فيهن طالبات التربية الخاصة، وعنوان المؤتمر «الطاقة المتجددة وأثرها في التنمية المستدامة ودورها في تحقيق رؤية ٢٠٣٠».
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