شكرا لقرائتكم خبر عن 45 طالبة يشاركن في مؤتمر علمي الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

تعتمد وزارة التربية والتعليم إطلاق المؤتمر العلمي الثاني عشر بقيادة الطلبة، وذلك بترشيح 45 طالبة من جميع أنحاء المملكة والذي سيقام بالمنطقة الشرقية في الشهر القادم، حيث يعد المؤتمر تجمعا تربويا علميا للطالبات يعرضن فيه تقارير مشروعاتهن البحثية وفق محاور محددة في عدد من الموضوعات المحددة ومن ثم مناقشتها وتبادل الآراء والاستماع لوجهات النظر المختلفة حولها في حوار مفتوح يستمر لمدة ثلاثة أيام ويختتم بالتوصيات.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن من أهداف هذا المؤتمر الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمشاركة ٢١ إدارة تعليمية بمختلف مناطق المملكة العمل على تنمية مهارات البحث العلمي وإعداد أوراق العمل لدى الطالبات كذلك العمل على تنمية مهارات عرض البحوث العلمية وأوراق العمل في المؤتمرات لدى الطالبات، كذلك تنمية مهارات تنظيم المؤتمرات لدى الطالبات وإثراء الجانبين المعرفي والمهاري لدى الطالبات في الموضوع المحدد للمؤتمر وإعداد الطالبات للتفاعل التربوي والاجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.

وأشار الباحص إلى أن الفئة المستفيدة منه طالبات التعليم العام في المراحل الثلاث الثانوية والمتوسطة والصفوف العليا في المرحلة الابتدائية في جميع إدارات التعليم بمن فيهن طالبات التربية الخاصة، وعنوان المؤتمر «الطاقة المتجددة وأثرها في التنمية المستدامة ودورها في تحقيق رؤية ٢٠٣٠».