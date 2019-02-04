شكرا لقرائتكم خبر عن خليجيون يتنزهون في فياض النعيرية الربيعية والان نبدء بالتفاصيل

اجتذبت الفياض الربيعية بمحافظة النعيرية عددا من السياح الخليجيين، وكان هناك حضور لافت للأشقاء من سلطنة عُمان أثناء زيارتهم لمحافظة النعيرية بعد أن تجلوا في عدد من مناطق المملكة، مبدين سعادتهم بما شاهدوا من أجواء ربيعية وأمطار في كثير من هذه المناطق، وذكر سياح عُمانيون وهم عوض الخاطري وإبراهيم حمد ومحمود الهنايد وحمود الخاطري أن جولتهم السياحية شملت المدينة المنورة والأحساء وتبوك وحفر الباطن والسفانية وهجرة نقير التابعة لمحافظة النعيرية.

وأشاروا إلى أنهم في غاية السعادة وهم يتلقون الترحيب من أشقائهم السعوديين في كل منطقة يزورونها ودعوتهم الملحة للقيام بواجب الضيافة، مؤكدين أن هذا الاحتفاء ليس بمستغرب على الشعب السعودي المضياف وما يتمتع به من خصال الكرم والضيافة، لافتين إلى أن أجواء المملكة تتميز هذه الأيام بالغيوم وهطول الأمطار وظهور نباتات الربيع بمختلف أنواعها، وهذا ما يعتبر جاذبا للكثيرين من عشاق الطبيعة والمحبين للرحلات والكشتات البرية.

وذكروا أنهم خصصوا يوما من جولتهم السياحية في المملكة للمبيت في الصحراء عند إبل أحد أصدقائهم في المنطقة، باعتبار الإبل موروثا أصيلا وهواية يجتمع أهل الخليج في حبها واقتنائها على مختلف أصنافها وألوانها. وقال فلاح بن عجرم إن زيارة الأشقاء العُمانيين لهجرة نقير تعتبر نوعا من تبادل الزيارات والجولات السياحية، مشيرا إلى أن سعوديين يحرصون على زيارة صلالة في فصل الخريف للاستمتاع بالطبيعة الخلابة هناك، في حين يبادلنا الأشقاء العُمانيون الزيارة وقت الربيع، والتنزه في الفياض.