، رادار "طقس تبوك" خارج الخدمة.. و"الأرصاد": حريصون على إصلاحه ،

محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس العام: لدينا خطة زمنية لاستبدال أجهزة حديثة بالقديمة

تواجه هيئة الأرصاد وحماية البيئة تساؤلات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعطل رادارها في منطقة تبوك منذ شهر ديسمبر من العام 2018م، وحتى اليوم لا يزال خارج الخدمة. فيما أكد حساب "الأرصاد" بالشمالية أنه تم إجراء الإجراءات كافة لإصلاح العطل الخارج عن الإرادة؛ إذ تم توريد قطع غيار من خارج السعودية.

وأرجع خليل بن مصلح الثقفي، الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ديسمبر من العام 2018م سبب العطل إلى عدم تمكُّن مهندس الشركة الصانعة من إصلاح الرادار بسبب قطعة غيار جوهرية، لا بد من إحضارها من الشركة من فنلندا، وقد يستغرق ذلك خمسة أيام، إلا أن العطل حتى الوقت الحالي قائم.

وأوضح الرئيس الذي يبدي تعاونًا كبيرًا مع استفسارات المهتمين، ويحرص على الرد عليهم، أن "بعض أجهزة الرادار قديمة؛ وتحتاج إلى إحلال". مبينا أنه "حتى يتم الإحلال واستبدالها الجديد بها نقوم بإصلاح الأعطال، والإدارة لديها خطة زمنية للإحلال".

واليوم، وبعد استفسارات عدة من هواة الطقس، أكد حساب الأرصاد وحماية البيئة بالشمالية أيضًا أنه تم الاستعانة بفريق متخصص من الشركة المصنعة، وأكد أن الفريق المختص يعمل حاليًا، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على إصلاح العطل بأسرع وقت، وأن الموضوع يحظى بمتابعة حثيثة من الرئيس العام.

ويتيح الرادار لهواة الطقس والمهتمين معرفة الحالة المطرية بشكل مباشر؛ إذ يقوم بالتحديث بشكل مستمر، ويمكن من خلاله معرفة الحالة الجوية وموقع هطولات الأمطار وكميتها، وإن كانت تحمل بَرَدًا، وكذلك يمكن لهواة الطقس تحذير المسافرين أو عابري الطرق من مواقع الخطورة.