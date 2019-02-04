، الهلال يسعى لتوسيع الفارق أمام الفتح ..وصحوة الاتحاد تهدد الوحدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تختتم مساء اليوم الاثنين منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات، لا تقل أهمية عن مباريات الجولة ذاتها التي انطلقت السبت الماضي.



الهلال - الفتح

للمتصدر الهلال ( 40 نقطة) ذكريات غير جيدة أمام ضيفه الفتح ( العاشر - 22 نقطة) حينما يلتقي الفريقان عند الساعة 6:20 مساء، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، حيث كان الأخير يخرج بنتيجة إيجابية في مواجهات الفريقين خلال الأعوام الأخيرة.



الهلال يسعى لخطف النقاط في أول لقاء رسمي للمدير الفني الجديد (زوران) كونه يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، وانتصاره يوسع الفارق بينه وغريمه التقليدي النصر إلى 6 نقاط.



في المقابل يأمل أبناء فتحي الجبال السير قدمًا نحو مناطق الوسط الأكثر دفئًا ولو بفرض التعادل مع المتصدر وخطف نقطة ثمينة خارج الأرض إن لم يكن خطف النقاط الثلاث كحق مشروع.



الشباب - الرائد

في لقاء منقول من العاصمة الرياض، إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يحل الرائد (الحادي عشر - 22 نقطة) ضيفًا مزعجًا على الشباب (الثالث - 33 نقطة) عند الساعة 6:25 مساء، كون الشباب يأمل تخطي عقبة الرائد لتقليص الفارق بينه والوصيف النصر إلى نقطة في حال الفوز، ومن ثم الاقتراب أكثر من الصدارة.

بينما يضع الرائد كامل الثقل لهذه المواجهة التي ستعيد ترتيب أوراقه في حال خطف النقاط الثلاث، والزحف نحو مناطق الوسط الآمنة.



الوحدة - الاتحاد

مواجهة جماهيرية من العيار الثقيل تجمع الوحدة (السادس - 28 نقطة) أمام ضيفه الجريح فريق الاتحاد (الخامس عشر -10 نقاط) على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في تمام الساعة 8:15 مساء.



الوحدة يدخل اللقاء وهو يعيش نشوة الفوز المتتالي بقيادة المدير الفني الجديد المصري "ميدو" لذا يسعى الفرسان لأخذ نصيبهم من الضيف، والعودة لمربع الكبار.



في المقابل قدم الاتحاد مباراة كبيرة في الجولة الماضية أمام الشباب، ومن المتوقع أن يقدم مستوى فنيًا جيدًا ، بل ومرشح بنسبة كبيرة لخطف النقاط الثلاث من أجل لملمة الأوراق وبدء رحلة الهروب من شبح الهبوط.