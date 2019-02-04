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اكتست الأرض بالخضرة وانتشار الأعشاب البرية في مركز أم رضمة في الحدود الشمالية حتى تحوَّلت إلى مراعٍ، يقصدها مربو المواشي والإبل، وذلك في حدث تاريخي، يُعد نادرًا بعد موجات الأمطار التي شهدتها مناطق السعودية.
ويعد ربيع المناطق الشمالية متنوع الأعشاب، وأرضها منبتًا لـ"الفقع"، ووجهة ربيعية يقصدها الكثير من سكان السعودية هذه الأيام.
ورصدت عدسة المصور "حسين العمري" صورًا لمشاهد الربيع في أم رضمة، وقد خص "الخليج 365" بها.
شاهد.. "أم رضمة" بالشمالية تكتسي بالخضرة وتتحول لمراعٍ للماشية والإبلمهنا التميمي الخليج 365 2019-02-04
اكتست الأرض بالخضرة وانتشار الأعشاب البرية في مركز أم رضمة في الحدود الشمالية حتى تحوَّلت إلى مراعٍ، يقصدها مربو المواشي والإبل، وذلك في حدث تاريخي، يُعد نادرًا بعد موجات الأمطار التي شهدتها مناطق السعودية.
ويعد ربيع المناطق الشمالية متنوع الأعشاب، وأرضها منبتًا لـ"الفقع"، ووجهة ربيعية يقصدها الكثير من سكان السعودية هذه الأيام.
ورصدت عدسة المصور "حسين العمري" صورًا لمشاهد الربيع في أم رضمة، وقد خص "الخليج 365" بها.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
12:47 AM
عدسة "العمري" وثَّقت مشاهد الربيع في حدث يُعدُّ نادرًا.. وخص "الخليج 365" بها
اكتست الأرض بالخضرة وانتشار الأعشاب البرية في مركز أم رضمة في الحدود الشمالية حتى تحوَّلت إلى مراعٍ، يقصدها مربو المواشي والإبل، وذلك في حدث تاريخي، يُعد نادرًا بعد موجات الأمطار التي شهدتها مناطق السعودية.
ويعد ربيع المناطق الشمالية متنوع الأعشاب، وأرضها منبتًا لـ"الفقع"، ووجهة ربيعية يقصدها الكثير من سكان السعودية هذه الأيام.
ورصدت عدسة المصور "حسين العمري" صورًا لمشاهد الربيع في أم رضمة، وقد خص "الخليج 365" بها.
، شاهد.. "أم رضمة" بالشمالية تكتسي بالخضرة وتتحول لمراعٍ للماشية والإبل ،
المصدر : الخليج 365
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