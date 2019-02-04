، "الجوازات": التمديد آليًّا 6 أشهر لليمنيين المقيمين بالسعودية دون مراجعة ،

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أعلنت المديرية العامة للجوازات الانتهاء من التمديد آليًّا، ولمدة (ستة أشهر)، لحاملي "هوية زائر" من الأشقاء اليمنيين المقيمين في السعودية دون مراجعة إدارات الجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لمن انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم بتاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، وقاموا بالمبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 4 جمادى الأولى 1440هـ.
وفي التفاصيل، أوضحت الجوازات أنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، وإكمال إجراءات طباعة وإيصال "هوية زائر"، واستلامها عن طريق خدمة البريد السعودي "واصل". كما أنه بإمكان المستفيد استرجاع المبالغ المستحصلة للغرامة عن طريق حسابه في نظام سداد.
ودعت المديرية العامة للجوازات الإخوة الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في السعودية الممنوحة لهم "هوية زائر"، ولم يتم التمديد لهم لأي سبب، وكذلك الذين انتهت صلاحية "هوية زائر" الممنوحة لهم قبل أو بعد تاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، إلى المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق السعودية؛ وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تمديد "هوية زائر" لهم، وطباعتها، واستلامها.
"الجوازات": التمديد آليًّا 6 أشهر لليمنيين المقيمين بالسعودية دون مراجعةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-04
أعلنت المديرية العامة للجوازات الانتهاء من التمديد آليًّا، ولمدة (ستة أشهر)، لحاملي "هوية زائر" من الأشقاء اليمنيين المقيمين في السعودية دون مراجعة إدارات الجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لمن انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم بتاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، وقاموا بالمبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 4 جمادى الأولى 1440هـ.
وفي التفاصيل، أوضحت الجوازات أنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، وإكمال إجراءات طباعة وإيصال "هوية زائر"، واستلامها عن طريق خدمة البريد السعودي "واصل". كما أنه بإمكان المستفيد استرجاع المبالغ المستحصلة للغرامة عن طريق حسابه في نظام سداد.
ودعت المديرية العامة للجوازات الإخوة الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في السعودية الممنوحة لهم "هوية زائر"، ولم يتم التمديد لهم لأي سبب، وكذلك الذين انتهت صلاحية "هوية زائر" الممنوحة لهم قبل أو بعد تاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، إلى المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق السعودية؛ وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تمديد "هوية زائر" لهم، وطباعتها، واستلامها.
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
12:25 AM
دعتهم لإكمال إجراءات طباعة وإيصال "هوية زائر" عبر منصة "أبشر"
أعلنت المديرية العامة للجوازات الانتهاء من التمديد آليًّا، ولمدة (ستة أشهر)، لحاملي "هوية زائر" من الأشقاء اليمنيين المقيمين في السعودية دون مراجعة إدارات الجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني لمن انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم بتاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، وقاموا بالمبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 4 جمادى الأولى 1440هـ.
وفي التفاصيل، أوضحت الجوازات أنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، وإكمال إجراءات طباعة وإيصال "هوية زائر"، واستلامها عن طريق خدمة البريد السعودي "واصل". كما أنه بإمكان المستفيد استرجاع المبالغ المستحصلة للغرامة عن طريق حسابه في نظام سداد.
ودعت المديرية العامة للجوازات الإخوة الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في السعودية الممنوحة لهم "هوية زائر"، ولم يتم التمديد لهم لأي سبب، وكذلك الذين انتهت صلاحية "هوية زائر" الممنوحة لهم قبل أو بعد تاريخ 20 ربيع الأول 1439هـ، إلى المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق السعودية؛ وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تمديد "هوية زائر" لهم، وطباعتها، واستلامها.
، "الجوازات": التمديد آليًّا 6 أشهر لليمنيين المقيمين بالسعودية دون مراجعة ،
المصدر : الخليج 365
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