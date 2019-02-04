، "قرقاش" يرحب ببيان البابا فرنسيس بشأن جعل 2019 عام السلام باليمن ،

رحّب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ببيان البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي يحث على السلام في اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.
وفي التفاصيل، أكد "قرقاش"، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، ضرورة تنفيذ اتفاقية استوكهولم، لجعل 2019 عام السلام في اليمن.
وكان بابا الكنيسة الكاثوليكية قد حض على:"العمل بشكل عاجل لتعزيز احترام الاتفاقيات القائمة لصالح هدنة في مدينة الحديدة غربي اليمن، تعد ضرورية لإيصال المساعدات الإنسانية.
وقبل ساعة من رحلته التاريخية إلى الإمارات، قال البابا فرنسيس "أناشد جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي العمل على وجه السرعة لتعزيز احترام الاتفاقيات القائمة وضمان توزيع الغذاء والعمل من أجل صالح الشعب".
"قرقاش" يرحب ببيان البابا فرنسيس بشأن جعل 2019 عام السلام باليمنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-04
رحّب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ببيان البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي يحث على السلام في اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.
وفي التفاصيل، أكد "قرقاش"، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، ضرورة تنفيذ اتفاقية استوكهولم، لجعل 2019 عام السلام في اليمن.
وكان بابا الكنيسة الكاثوليكية قد حض على:"العمل بشكل عاجل لتعزيز احترام الاتفاقيات القائمة لصالح هدنة في مدينة الحديدة غربي اليمن، تعد ضرورية لإيصال المساعدات الإنسانية.
وقبل ساعة من رحلته التاريخية إلى الإمارات، قال البابا فرنسيس "أناشد جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي العمل على وجه السرعة لتعزيز احترام الاتفاقيات القائمة وضمان توزيع الغذاء والعمل من أجل صالح الشعب".
04 فبراير 2019 - 29 جمادى الأول 1440
12:18 AM
ناشد جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي بضرورة تنفيذ الاتفاقيات القائمة
رحّب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ببيان البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي يحث على السلام في اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.
وفي التفاصيل، أكد "قرقاش"، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، ضرورة تنفيذ اتفاقية استوكهولم، لجعل 2019 عام السلام في اليمن.
وكان بابا الكنيسة الكاثوليكية قد حض على:"العمل بشكل عاجل لتعزيز احترام الاتفاقيات القائمة لصالح هدنة في مدينة الحديدة غربي اليمن، تعد ضرورية لإيصال المساعدات الإنسانية.
وقبل ساعة من رحلته التاريخية إلى الإمارات، قال البابا فرنسيس "أناشد جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي العمل على وجه السرعة لتعزيز احترام الاتفاقيات القائمة وضمان توزيع الغذاء والعمل من أجل صالح الشعب".
، "قرقاش" يرحب ببيان البابا فرنسيس بشأن جعل 2019 عام السلام باليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "قرقاش" يرحب ببيان البابا فرنسيس بشأن جعل 2019 عام السلام باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.