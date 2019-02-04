، "قرقاش" يرحب ببيان البابا فرنسيس بشأن جعل 2019 عام السلام باليمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناشد جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي بضرورة تنفيذ الاتفاقيات القائمة

رحّب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ببيان البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي يحث على السلام في اليمن، حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، أكد "قرقاش"، في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، ضرورة تنفيذ اتفاقية استوكهولم، لجعل 2019 عام السلام في اليمن.

وكان بابا الكنيسة الكاثوليكية قد حض على:"العمل بشكل عاجل لتعزيز احترام الاتفاقيات القائمة لصالح هدنة في مدينة الحديدة غربي اليمن، تعد ضرورية لإيصال المساعدات الإنسانية.

وقبل ساعة من رحلته التاريخية إلى الإمارات، قال البابا فرنسيس "أناشد جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي العمل على وجه السرعة لتعزيز احترام الاتفاقيات القائمة وضمان توزيع الغذاء والعمل من أجل صالح الشعب".