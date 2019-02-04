، عبدالله آل سالم لاعبًا نصراويًا حتى نهاية الموسم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي النصر رسميًا إجراءات انتقال مهاجم نادي الفيحاء الكابتن عبدالله آل سالم وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية الشراء.



وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" عبر تغريدة قال فيها : أنهت إدارة نادي النصر رسميًا إجراءات انتقال مهاجم نادي الفيحاء الكابتن عبدالله آل سالم وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية الشراء، متمنين له التوفيق بإذن الله مع ناديه العالمي".

وكان اللاعب انتقل إلى صفوف الفيحاء صيف 2017 قادمًا من نادي الخليج بعد أن تم الاتفاق بين الناديين على شراء المدة المتبقية من عقد عبدالله آل سالم لتوقع معه إدارة نادي الفيحاء عقدًا احترافيًا لمدة أربع سنوات.

