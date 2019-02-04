، أمين جدة يفتتح فعالية "عالم مارفل" على الواجهة البحرية بالمحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر 3 أشهر ضمن برامج "الهيئة العامة للترفيه"

افتتح أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، مساء أمس السبت، أول نسخة من تجربة "عالم مارفل" على الواجهة البحرية بالمحافظة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه بمنطقة مكة المكرمة عمرو باناجه، والأمير خالد بن منصور بن سعود آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة لاكجري المملكة العربية السعودية، وعدد من المسؤولين، وذلك ضمن مجمع مقبب تم تجهيزه مؤقتاً لاستيعاب عروض الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وألعاب الواقع الافتراضي المعزز، لتقديم تجربة تفاعلية تمكّن الجماهير من محبي حكايات مارفيل الشهيرة عالميّاً من التفاعل مع عوالم افتراضية ممتعة لشخصيات مثل: النمر الأسود، وسبايدر مان، وأيرون مان، وغيرهم الكثير.

وتقدم تجارب تفاعلية مذهلة؛ مثل الدفاع عن الأرض ضد الشر في تجربة ملحمية بتقنية 360 درجة، إلى جانب أبطال مارفل، تحت إشراف نيك فيوري من سلسلة مارفل "أجينتس أوف شيلد". كما شاهد الأمين والحضور عروضاً تجريبية.

وستكون الفعالية متاحة لجميع الفئات العمرية والجنسيات للاستمتاع بالعروض الفنية والوسائل المتعددة والألعاب المستقبلية والمغامرات المحفزة، وعلاوة على ذلك ستنظم المدارس رحلات مدرسية لمختلف مستويات الصفوف؛ مما يمنح الطلاب فرصة لتجربة الجانب التعليمي لذلك الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر.

