، "محمد بن زايد": زيارة البابا فرنسيس تعزز قيم الأخوة الإنسانية والتعايش بين الشعوب ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: المنطقة العربية مهبط الديانات السماوية التي عاش أهلها في سلام على مر القرون

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عن سعادته بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات، التي تستغرق ثلاثة أيام، وتكتسب أهمية، خاصة على صعيد تعزيز قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية، والسلام والتعايش السلمي بين الشعوب، إلى جانب أهميتها في ترسيخ روابط الصداقة والتعاون لما فيه خير للإنسانية.

وفي التفاصيل، استقبل الشيخ محمد بن زايد اليوم الأحد البابا فرنسيس مؤكدًا أن الزيارة التاريخية لدولة الإمارات، تحمل رسالة إلى العالم أجمع بأن المنطقة العربية مهبط الديانات السماوية الثلاث التي عاش أهلها على اختلاف دياناتهم وطوائفهم في وئام وسلام عبر قرون طويلة.



وأردف: ليست تلك الصورة المشوهة التي يصدرها المتطرفون والإرهابيون عنها، وإنما هي ملايين من البشر الذين يؤمنون بالتعايش والحوار، وينبذون العنف والتطرف، وينفتحون على العالم، وينخرطون بقوة في مسار الحضارة الإنسانية.في زيارة تاريخية.. "البابا فرنسيس" يصل الإمارات ويشارك في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية