، "محمد بن زايد": زيارة البابا فرنسيس تعزز قيم الأخوة الإنسانية والتعايش بين الشعوب ،

- 1/2
- 2/2
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عن سعادته بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات، التي تستغرق ثلاثة أيام، وتكتسب أهمية، خاصة على صعيد تعزيز قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية، والسلام والتعايش السلمي بين الشعوب، إلى جانب أهميتها في ترسيخ روابط الصداقة والتعاون لما فيه خير للإنسانية.
وفي التفاصيل، استقبل الشيخ محمد بن زايد اليوم الأحد البابا فرنسيس مؤكدًا أن الزيارة التاريخية لدولة الإمارات، تحمل رسالة إلى العالم أجمع بأن المنطقة العربية مهبط الديانات السماوية الثلاث التي عاش أهلها على اختلاف دياناتهم وطوائفهم في وئام وسلام عبر قرون طويلة.
وأردف: ليست تلك الصورة المشوهة التي يصدرها المتطرفون والإرهابيون عنها، وإنما هي ملايين من البشر الذين يؤمنون بالتعايش والحوار، وينبذون العنف والتطرف، وينفتحون على العالم، وينخرطون بقوة في مسار الحضارة الإنسانية.في زيارة تاريخية.. "البابا فرنسيس" يصل الإمارات ويشارك في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية
"محمد بن زايد": زيارة البابا فرنسيس تعزز قيم الأخوة الإنسانية والتعايش بين الشعوبوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-03
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عن سعادته بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات، التي تستغرق ثلاثة أيام، وتكتسب أهمية، خاصة على صعيد تعزيز قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية، والسلام والتعايش السلمي بين الشعوب، إلى جانب أهميتها في ترسيخ روابط الصداقة والتعاون لما فيه خير للإنسانية.
وفي التفاصيل، استقبل الشيخ محمد بن زايد اليوم الأحد البابا فرنسيس مؤكدًا أن الزيارة التاريخية لدولة الإمارات، تحمل رسالة إلى العالم أجمع بأن المنطقة العربية مهبط الديانات السماوية الثلاث التي عاش أهلها على اختلاف دياناتهم وطوائفهم في وئام وسلام عبر قرون طويلة.
وأردف: ليست تلك الصورة المشوهة التي يصدرها المتطرفون والإرهابيون عنها، وإنما هي ملايين من البشر الذين يؤمنون بالتعايش والحوار، وينبذون العنف والتطرف، وينفتحون على العالم، وينخرطون بقوة في مسار الحضارة الإنسانية.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
11:39 PM
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
11:45 PM
قال: المنطقة العربية مهبط الديانات السماوية التي عاش أهلها في سلام على مر القرون
أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، عن سعادته بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات، التي تستغرق ثلاثة أيام، وتكتسب أهمية، خاصة على صعيد تعزيز قيم ومفاهيم الأخوة الإنسانية، والسلام والتعايش السلمي بين الشعوب، إلى جانب أهميتها في ترسيخ روابط الصداقة والتعاون لما فيه خير للإنسانية.
وفي التفاصيل، استقبل الشيخ محمد بن زايد اليوم الأحد البابا فرنسيس مؤكدًا أن الزيارة التاريخية لدولة الإمارات، تحمل رسالة إلى العالم أجمع بأن المنطقة العربية مهبط الديانات السماوية الثلاث التي عاش أهلها على اختلاف دياناتهم وطوائفهم في وئام وسلام عبر قرون طويلة.
وأردف: ليست تلك الصورة المشوهة التي يصدرها المتطرفون والإرهابيون عنها، وإنما هي ملايين من البشر الذين يؤمنون بالتعايش والحوار، وينبذون العنف والتطرف، وينفتحون على العالم، وينخرطون بقوة في مسار الحضارة الإنسانية.
، "محمد بن زايد": زيارة البابا فرنسيس تعزز قيم الأخوة الإنسانية والتعايش بين الشعوب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "محمد بن زايد": زيارة البابا فرنسيس تعزز قيم الأخوة الإنسانية والتعايش بين الشعوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.