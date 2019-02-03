السعودية اليوم / لجنة حقوق الإنسان العربية تنتخب الضاحي رئيسًا والشبرقي نائبًا للرئيس لدورتها المقبلة



القاهرة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

انتخبت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المستشار محمد خالد الضاحي من دولة الكويت رئيسًا للجنة، وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان

وأوضحت اللجنة في بيان وزعته اليوم، أن الانتخابات جرت في ختام الاجتماع الـ 51 الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ حيث تؤكد مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان والنظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان العربية على انتخاب رئيس للجنة ونائب له لمدة عامين من قبل أعضاء اللجنة.

// انتهى //

23:58ت م

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القاهرة 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسانتخبت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المستشار محمد خالد الضاحي من دولة الكويت رئيسًا للجنة، وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية الأستاذ عبد الرحمن بن مرعي الشبرقي نائبًا للرئيس خلال الدورة المقبلة.وأوضحت اللجنة في بيان وزعته اليوم، أن الانتخابات جرت في ختام الاجتماع الـ 51 الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ حيث تؤكد مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان والنظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان العربية على انتخاب رئيس للجنة ونائب له لمدة عامين من قبل أعضاء اللجنة.// انتهى //23:58ت م0234

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