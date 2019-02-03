السعودية اليوم / ولي عهد أبوظبي يستقبل شيخ الأزهر



أبوظبي 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم في مطار الرئاسة بأبوظبي، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بشيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن الزيارة تتزامن مع عقد المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي، بمشاركة نحو 700 من قادة وممثلي الأديان والعقائد للتباحث في سبل نشر السلم العالمي، وتعزيز التعايش والتآلف بين الشعوب، وهو ما يترجم المكانة المرموقة لدولة الإمارات، بوصفها عاصمة عالمية للتسامح، ومنصة للحوار الحضاري بين جميع الشعوب، بفضل واقعها الحاضر كونها تحتضن على أرضها مقيمين من 200 جنسية من مختلف الأديان والعقائد، والخلفيات الثقافية، يعيشون في تناغم وتآلف.

// انتهى //

23:58ت م

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أبوظبي 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم في مطار الرئاسة بأبوظبي، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.ورحب الشيخ محمد بن زايد بشيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن الزيارة تتزامن مع عقد المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية في أبوظبي، بمشاركة نحو 700 من قادة وممثلي الأديان والعقائد للتباحث في سبل نشر السلم العالمي، وتعزيز التعايش والتآلف بين الشعوب، وهو ما يترجم المكانة المرموقة لدولة الإمارات، بوصفها عاصمة عالمية للتسامح، ومنصة للحوار الحضاري بين جميع الشعوب، بفضل واقعها الحاضر كونها تحتضن على أرضها مقيمين من 200 جنسية من مختلف الأديان والعقائد، والخلفيات الثقافية، يعيشون في تناغم وتآلف.// انتهى //23:58ت م0233

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