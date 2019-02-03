السعودية اليوم / الجوازات : طباعة وإيصال " هوية زائر " عبر منصة " أبشر "



الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واس

أعلنت المديرية العامة للجوازات الانتهاء من التمديد آليًا، ولمدة ( ستة أشهر ) لحاملي " هوية زائر "، من الأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة دون مراجعة إدارات الجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، لمن انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم بتاريخ 1439/3/20هـ، وقاموا بالمبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 1440/5/4هـ.

وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية " أبشر " وإكمال إجراءات طباعة وإيصال " هوية زائر "، واستلامها عن طريق خدمة البريد السعودي "واصل"، كما أنه بإمكان المستفيد استرجاع المبالغ المستحصلة للغرامة عن طريق حسابه في نظام سداد.

ودعت المديرية العامة للجوازات الأخوة الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة الممنوحة لهم " هوية زائر " ولم يتم التمديد لهم لأي سبب، وكذلك الذين انتهت صلاحية " هوية زائر " الممنوحة لهم، قبل أو بعد تاريخ 1439/3/20هـ، إلى المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد، بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق المملكة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تمديد " هوية زائر " لهم وطباعتها واستلامها.

// انتهى //

23:51ت م

0231



الرياض 28 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 03 فبراير 2019 م واسأعلنت المديرية العامة للجوازات الانتهاء من التمديد آليًا، ولمدة ( ستة أشهر ) لحاملي " هوية زائر "، من الأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة دون مراجعة إدارات الجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، لمن انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم بتاريخ 1439/3/20هـ، وقاموا بالمبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 1440/5/4هـ.وأوضحت الجوازات أنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية " أبشر " وإكمال إجراءات طباعة وإيصال " هوية زائر "، واستلامها عن طريق خدمة البريد السعودي "واصل"، كما أنه بإمكان المستفيد استرجاع المبالغ المستحصلة للغرامة عن طريق حسابه في نظام سداد.ودعت المديرية العامة للجوازات الأخوة الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة الممنوحة لهم " هوية زائر " ولم يتم التمديد لهم لأي سبب، وكذلك الذين انتهت صلاحية " هوية زائر " الممنوحة لهم، قبل أو بعد تاريخ 1439/3/20هـ، إلى المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد، بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق المملكة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تمديد " هوية زائر " لهم وطباعتها واستلامها.// انتهى //23:51ت م0231

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