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شكرا لقرائتكم خالد النمر يوضح مسببات البقع الزرقاء تحت الجلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر، أن هناك عدة أسباب وراء البقع الزرقاء التي تكون تحت الجلد.
وأوضح النمر أن من مسببات البقع الزرقاء تحت الجلد الأدوية مثل الأسبرين والبلافكس، ونقص الصفائح الدموية، أو الاصطدام الطفيف بما حولك من الأشياء.
وضمن المسببات أيضًا بحسب النمر، التغيرات الهرمونية، وكبر السن، وتمزق أربطة المفصل.
وتابع النمر في سياق آخر، أن هناك 3 أرقام لا يُعذر الإنسان في جهلها أبدًا، وهي كم الضغط وكم السكر وكم الكلسترول.
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