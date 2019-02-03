شكرا لقرائتكم الغبار يضرب عسير والباحة حتى الثانية صباح الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - عسير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة عسير، وتحديدًا بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة لها، وتشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن استمرار نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، حيث تستمر الحالة إلى الساعة الثانية صباح يوم غد الاثنين.

وفي الباحة، حذرت الأرصاد من نفس الحالة التي تضرب مناطق بلجرشي والعقيق والأجزاء المجاورة حتى الثانية صباحًا أيضًا.

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