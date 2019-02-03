استشاري هندسي: حلول التخطيط الحالية للمدن ترقيعية

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جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض، المهندس خالد العثمان، أن مفهوم “أنسنة” المدن هو محاولة لإعادة روح الإنسان في المدينة للقضاء على التصاميم المتشابهة رغم اختلاف ثقافة سكانها.
وأضاف العثمان، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الأحد، أن كل حلول التخطيط الحالية للمدن هي حلول ترقيعية وليست جذرية لتفكيك مشاكل المدينة من جذورها.
وتابع أن أكبر تحدٍّ لتحقيق مفهوم أنسنة المدن هو سيطرة الفكر العقاري الذي يسعى لتحقيق أعلى عائد مادي من خلال تخطيط يطغى على مفهوم المجاورة والحياة السكنية.
من جهته، قال الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، فيصل الفضل: إن مفهوم أنسنة المدن هو انطباع يسعون إلى خلقه أكثر منه تقنيات تصميم.
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