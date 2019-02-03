شكرا لقرائتكم مدير صحة عسير يباشر شكوى مواطن فجرًا ويحيل مدير أحد المراكز للمتابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

أحال مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير، خالد بن عائض عسيري، مدير أحد المراكز الطبية وعددًا من موظفي المركز لإدارة المتابعة، وذلك بعد أن فاجأهم بزيارة مبكرة، اليوم الأحد، ورصد تأخرهم عن حضور الدوام.

وعلمت “متابعات الخليج 365” أن مدير صحة عسير وجه بإحالة المخالفين فورًا للمتابعة والتحقيق معهم وتطبيق الأنظمة، كما شدد على ضرورة الالتزام التام بمواعيد الدوام الرسمي والانشغال بخدمة المراجعين وعدم التأخر وإدراك أن وقت كل مراجع ثمين.

في سياق متصل، روى عبدالرحمن عسيري في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” ما حدث له في ساعة متأخرة من فجر اليوم الأحد في مركز صحي مناوب بأبها، حيث قال: إن خدمته تأخرت في المركز فتواصل في تمام الساعة الواحدة صباحًا مع مدير صحة عسير.

وقال متابعات الخليج 365 عسيري: اضطررت للتواصل معه ورد على اتصالي رغم أن الوقت متأخرًا وقال لي أنا سوف أخدمك بنفسي.

وأضاف: “بعد قرابة 20 دقيقة تفاجأت بمدير صحة عسير يتصل بي من المركز ويعتذر لي ثم استدعى عددًا من المسؤولين في الشؤون الصحية وطلب حضورهم ومعالجة ما حدث وعدم تكراره”.



مختارات رسالة سعودة الوظائف تصل للعمالة الأجنبية.. وهذه الحالة خير دليل



توضيح من الجوازات حول تسليم القادمات للعمل بمطار الرياض : من اختصاص مكتب العمل مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.