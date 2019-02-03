، في دوري الأمير محمد بن سلمان .. أحد يتغلب على الاتفاق بثنائية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق أحد الأول لكرة القدم، على ضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة رفع أحد رصيده لتسع نقاط في المركز السادس عشر والأخير، وجاء الاتفاق سابعاً بست وعشرين نقطة.
افتتح محمد فوزير أهداف اللقاء لصالح فريقه أحد عند الدقيقة 20 من الشوط الأول؛ إثر تسديدة قوية من الطرف الأيمن خارج منطقة الجزاء استقرّت في الشباك.
وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة 47، أضاف كارل مجاني الهدف الثاني لأحد بعد تسديدة لكرة عائدة من القائم.
وفي الدقيقة 51 قلص أحمد العكايشي النتيجة للاتفاق من تسديدة تجاوزت خط المرمى، احتسبها حكم المباراة هدفًا اتفاقيًّا أول.
في دوري الأمير محمد بن سلمان .. أحد يتغلب على الاتفاق بثنائيةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-02-03
تغلب فريق أحد الأول لكرة القدم، على ضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة رفع أحد رصيده لتسع نقاط في المركز السادس عشر والأخير، وجاء الاتفاق سابعاً بست وعشرين نقطة.
افتتح محمد فوزير أهداف اللقاء لصالح فريقه أحد عند الدقيقة 20 من الشوط الأول؛ إثر تسديدة قوية من الطرف الأيمن خارج منطقة الجزاء استقرّت في الشباك.
وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة 47، أضاف كارل مجاني الهدف الثاني لأحد بعد تسديدة لكرة عائدة من القائم.
وفي الدقيقة 51 قلص أحمد العكايشي النتيجة للاتفاق من تسديدة تجاوزت خط المرمى، احتسبها حكم المباراة هدفًا اتفاقيًّا أول.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
10:33 PM
تغلب فريق أحد الأول لكرة القدم، على ضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة رفع أحد رصيده لتسع نقاط في المركز السادس عشر والأخير، وجاء الاتفاق سابعاً بست وعشرين نقطة.
افتتح محمد فوزير أهداف اللقاء لصالح فريقه أحد عند الدقيقة 20 من الشوط الأول؛ إثر تسديدة قوية من الطرف الأيمن خارج منطقة الجزاء استقرّت في الشباك.
وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة 47، أضاف كارل مجاني الهدف الثاني لأحد بعد تسديدة لكرة عائدة من القائم.
وفي الدقيقة 51 قلص أحمد العكايشي النتيجة للاتفاق من تسديدة تجاوزت خط المرمى، احتسبها حكم المباراة هدفًا اتفاقيًّا أول.
، في دوري الأمير محمد بن سلمان .. أحد يتغلب على الاتفاق بثنائية ،
المصدر : الخليج 365
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