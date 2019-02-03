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حقق الصقر "قزوين" المركز الثاني في فئة "جبر تبع - فرخ" بجائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي رعى حفله الختامي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
ونال مالك "قزوين" عيد بن محسن العتيبي مبلغ 200 ألف ريال، حيث وصلت سرعة الطير إلى 18.160 ثانية.
"قزوين" يفوز بالمركز الثاني في جائزة الملك عبدالعزيز للصقورصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-03
حقق الصقر "قزوين" المركز الثاني في فئة "جبر تبع - فرخ" بجائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي رعى حفله الختامي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
ونال مالك "قزوين" عيد بن محسن العتيبي مبلغ 200 ألف ريال، حيث وصلت سرعة الطير إلى 18.160 ثانية.
03 فبراير 2019 - 28 جمادى الأول 1440
10:37 PM
وصلت سرعته إلى 18.160 ثانية ومالكه نال 200 ألف ريال
حقق الصقر "قزوين" المركز الثاني في فئة "جبر تبع - فرخ" بجائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي رعى حفله الختامي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
ونال مالك "قزوين" عيد بن محسن العتيبي مبلغ 200 ألف ريال، حيث وصلت سرعة الطير إلى 18.160 ثانية.
، "قزوين" يفوز بالمركز الثاني في جائزة الملك عبدالعزيز للصقور ،
المصدر : الخليج 365
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